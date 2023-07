YES BANK Limited est une banque du secteur privé basée en Inde qui fournit des services bancaires, notamment des services bancaires aux entreprises et aux institutions, des marchés financiers, des services bancaires d'investissement, des services financiers aux entreprises, des services bancaires aux agences, des services bancaires aux entreprises et aux transactions et des services de gestion de patrimoine. Ses secteurs d'activité sont la trésorerie, la banque d'entreprise, la banque de détail et les autres opérations bancaires. Le segment Trésorerie comprend les investissements, toutes les activités sur les marchés financiers entreprises pour le compte des clients de la Banque et le trading. le maintien des réserves obligatoires et la mobilisation des ressources auprès d'autres banques et institutions financières. Le secteur de la banque d'entreprise et de la banque de détail comprend les prêts, les dépôts et les autres services proposés respectivement aux entreprises et aux particuliers. Le secteur Autres opérations bancaires comprend les activités para-bancaires. Ses produits et services comprennent le compte de salaire numérique, le compte d'épargne, le compte courant, YES First, YES Premia, la banque en ligne, les services bancaires nets, la carte de crédit et la carte de débit.

Secteur Banques