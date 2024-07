YES BANK Limited est une banque commerciale basée en Inde, qui propose une gamme de produits, de services et d'offres numériques axées sur la technologie à ses clients d'entreprise, de détail et de micro, petites et moyennes entreprises (MSME). La société est engagée dans la fourniture de services bancaires, y compris la banque d'entreprise et institutionnelle, les marchés financiers, la banque d'investissement, la finance d'entreprise, la banque de succursale, la banque d'affaires et de transaction et la gestion de patrimoine. Ses secteurs d'activité sont la trésorerie, la banque d'entreprise, la banque de détail et les autres opérations bancaires. Le segment de la trésorerie comprend les investissements, toutes les activités des marchés financiers entreprises pour le compte des clients de la Banque et le négoce, le maintien des réserves obligatoires et la mobilisation des ressources auprès d'autres banques et institutions financières. Les segments de la banque d'entreprise et de la banque de détail comprennent les prêts, les dépôts et les autres services offerts respectivement aux entreprises et aux particuliers. Les autres opérations bancaires comprennent les activités para-bancaires.