Yext, Inc. : B. Riley conserve son opinion neutre

Yext, Inc. est un fournisseur de plateforme de réponses. L'entreprise organise les faits des entreprises afin de fournir des réponses pertinentes et exploitables aux questions des consommateurs dans tout l'écosystème numérique. Sa plateforme permet aux entreprises de structurer les faits concernant leurs marques dans une base de données appelée Knowledge Graph. Sa plateforme est conçue pour exploiter les données structurées stockées dans le Knowledge Graph afin d'offrir une expérience de recherche sur le propre site web d'une entreprise ou d'une organisation, ainsi que sur plus de 200 fournisseurs de services et d'applications, qu'elle désigne comme son réseau d'éditeurs, et qui comprend Amazon Alexa, Apple Maps, Bing, Cortana, Facebook, Google, Google Assistant, Google Maps, Siri, et Yelp. La plateforme de la Société propose diverses fonctionnalités, notamment les Insertions, les Pages et la Recherche, ainsi que ses autres fonctionnalités et capacités. La Société propose également une assistance aux utilisateurs sur le terrain, qui comprend une formation individuelle, une révision du contenu en fonction des directives de la marque et d'autres services d'assistance.

Secteur Internet