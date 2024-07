Yext, Inc. nomme Mark Davis à son conseil d'administration

Yext, Inc. a annoncé que Mark Davis a été élu à son conseil d'administration lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024, avec effet immédiat. M. Davis a également été nommé membre du comité d'audit. M. Davis apporte près de quarante ans d'expérience diversifiée en matière de gestion et de leadership exécutif, acquise en tant qu'associé en audit et assurance chez Deloitte & Touche LLP.

Tout au long de sa carrière, M. Davis a été un conseiller de confiance pour des entreprises classées au Fortune 500, des sociétés privées et des entreprises en phase de pré-investissement, des conseils d'administration et des comités d'audit dans un large éventail de secteurs. Sa vaste expérience, qui lui a permis de guider plus de 50 clients lors de leur introduction en bourse et de les conseiller en matière de gouvernance d'entreprise et de stratégie d'acquisition, fait de lui un atout précieux pour l'équipe de direction de Yext.

Dans le cadre de ses fonctions chez Deloitte, M. Davis a conseillé un groupe diversifié d'entreprises publiques et privées, allant du marché intermédiaire aux grandes multinationales. Son leadership a contribué au succès de l'activité Emerging Growth Company (EGC), qui s'est considérablement développée avec de nombreux clients actifs. Son approche du marché pour la création de Deloitte Private a également contribué à faire de Deloitte un leader dans ce domaine.