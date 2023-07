YG Entertainment Inc est une société basée en Corée, principalement active dans le secteur du divertissement. La société se consacre à la production et à la vente de disques de musique, à la gestion d'artistes, à la découverte et à la formation de nouveaux artistes, à la production de concerts. La société est également engagée dans la fabrication et la vente de marchandises (MD) et de cosmétiques, et la production de publicités. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Production de spectacles