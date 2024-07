YGSOFT Inc. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fourniture de produits et de services d'information de gestion. Ses produits et services comprennent la gestion des ressources de groupe, l'Internet de l'énergie, l'Internet intelligent des objets, l'information sociale et d'autres encore. Les produits et services de la société sont utilisés dans les secteurs de l'électricité, du charbon, du pétrole, de l'aérospatiale, de l'aviation et des équipements haut de gamme. L'entreprise exerce ses activités principalement sur les marchés nationaux.

Secteur Services et conseils en informatique