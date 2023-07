Yibitas Yozgat Isci Birligi Insaat Malzemeleri Ticaret Sanayi AS est une entreprise basée en Turquie, qui se consacre principalement à la fabrication et au commerce de ciment. La société produit et vend également du clinker et du béton. Yibitas Yozgat exploite 14 centrales à béton à Ankara, Kirkkale, Kayseri, Samsun et Sivas et 2 carrières de granulats à Ankara Lalahan et Kayseri Bunyan. L'entreprise fait partie du groupe Votorantim Cimentos, qui opère en fait dans 12 pays, mais se concentre stratégiquement sur sept pays (Espagne, Turquie, Maroc, Tunisie, Inde, Pérou et Chine). Le groupe opère en Turquie avec 3 cimenteries intégrées à Ankara-Hasanoglan, Yozgat, Sivas, et 3 usines de broyage de ciment à Corum, Nevsehir et Samsun.

Secteur Matériaux de construction