Yield10 Bioscience, Inc. est une société de biosciences agricoles. La société utilise sa plateforme de découverte de gènes à caractères différenciés, la TraitFactory, pour développer des variétés améliorées de caméline pour la production de produits de semences, et pour découvrir des caractères génétiques à haute valeur ajoutée pour les industries agricoles et alimentaires. Les produits à base de graines comprennent l'huile de caméline utilisée comme matière première pour les biocarburants à faible teneur en carbone, les huiles oméga-3 pour la nutrition et les bioplastiques PHA pour les solutions d'emballage biodégradables sans déchets. L'entreprise développe l'oléagineux Camelina sativa (Camelina) en tant que culture plateforme pour la production à grande échelle de produits de semences durables à faible teneur en carbone afin de répondre aux marchés de remplacement du pétrole, aux marchés de l'alimentation et de la nutrition et aux marchés de l'alimentation animale. La société est engagée dans le développement de germoplasmes élites de Camelina présentant une tolérance aux herbicides, une résistance aux maladies et d'autres caractéristiques. Le pipeline de développement de la société se divise en trois catégories : les caractères d'entrée, les caractères de performance et les caractères de nouveaux produits de semences.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale