YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. : Jefferies & Co. neutre sur le dossier

Yihai International Holding Ltd est une société holding d'investissement. La société et ses filiales sont principalement engagées dans la recherche, le développement, la fabrication, la distribution et la vente de condiments composés. Les produits de la société comprennent principalement l'arôme de soupe pour potage chaud, la sauce de trempage pour potage chaud, l'essence de poulet et les condiments composés de style chinois. Les filiales de la société comprennent Yihai Ltd, Yihai (China) Co., Ltd, Yihai (Shanghai) Food Co., Ltd. Zhengzhou Shuhai Enterprise Co., Ltd, Chengdu Yueyihai Co., Ltd, Yihai Beijing Trading Co., Ltd, ainsi que Yihai (Bazhou) Food Co., Ltd, entre autres. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Transformation des aliments