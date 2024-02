Yintai Gold Co., Ltd. anciennement Yintai Resources Co., Ltd. est une société chinoise principalement engagée dans l'exploitation minière et le commerce des métaux précieux et des métaux non ferreux. Les ressources minérales de la société sont principalement des mines d'or, et les produits sont principalement de l'or de qualification. Les principaux produits de la société comprennent également des concentrés d'argent-plomb et des concentrés de zinc. Les produits de la société sont utilisés pour vendre aux entreprises de fusion et aux négociants, pour produire une variété de produits de batteries, d'alliages et de matériaux d'énergie et pour les appliquer aux matériaux chimiques, à l'énergie électronique et aux industries nucléaires. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Sociétés minières intégrées