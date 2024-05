Yizumi Holdings Co Ltd, anciennement Guangdong Yizumi Precision Machinery Co Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la conception, la recherche, le développement, la fabrication et la vente de machines et d'équipements spéciaux pour le moulage, ainsi que la fourniture de services connexes. Les principaux produits de la société comprennent des machines de moulage par injection, des machines de moulage sous pression, des machines à caoutchouc, des systèmes d'emballage à grande vitesse, des moules et des systèmes d'automatisation robotisés, qui sont principalement utilisés dans les appareils ménagers, les automobiles, les dispositifs médicaux et l'emballage. L'entreprise exerce ses activités principalement sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Machines et équipements industriels