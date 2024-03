Ynvisible Interactive Inc. est un fabricant canadien d'écrans électroniques imprimés. La société se consacre au développement et à la vente d'écrans électrochromes (ECD). Ses écrans papier imprimés offrent des solutions telles que l'affichage numérique, les étiquettes de surveillance intelligentes, l'authenticité et la sécurité, ainsi que les étiquettes et l'affichage pour la vente au détail. Elle propose également des matériaux, des encres et des systèmes électrochromes, ainsi qu'un ensemble de services, de matériaux et de technologies aux propriétaires de marques qui développent des objets intelligents et des produits de l'Internet des objets (IoT). Les services de la société comprennent des services d'électronique imprimée de rouleau à rouleau, la production de prototypes, la recherche et le développement (R&D) et les solutions, ainsi que l'octroi de licences. Elle propose ses services pour l'ensemble du processus, depuis les projets de R&D et la phase de prototypage, jusqu'à la production en série d'écrans électrochromes imprimés et de solutions de produits. L'entreprise est présente en Europe et au Canada. Ses filiales comprennent YD Ynvisible, S.A., Ynvisible Production AB et Ynvisible GmbH.

Secteur Machines et équipements industriels