Yogi Limited a informé que sur la recommandation du Comité de nomination et de rémunération, le Conseil d'administration de la Société, lors de sa réunion du 29 mars 2024, a approuvé la nomination de M. Avinash Sharma avec effet au 29 mars 2024 en tant que secrétaire de la Société et responsable de la conformité (personnel de gestion clé) de la Société, conformément aux dispositions de la section 203 de la Loi sur les sociétés, 2013 et la réglementation 6(1) de SEBI LODR 2015. M. Avinash Sharma est membre associé de l'Institut indien des secrétaires d'entreprise et diplômé de l'université de Mumbai. Il a sept ans d'expérience en droit des sociétés, en droit des valeurs mobilières, en matière de gouvernance d'entreprise et en matière de SEBI.

Il a de l'expérience dans la gestion des fonctions de secrétariat et des questions de conformité, en veillant à ce que l'entreprise se conforme aux dispositions légales et statutaires.