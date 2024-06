Yolo Group SpA est une compagnie d'assurance en ligne basée en Italie, qui fournit des produits et des services à la demande. La société est active dans le développement, la mise en œuvre et les opérations de services numériques, entre autres. Elle est impliquée dans deux segments : Clients privés et Plateforme Insurtech. Le segment des clients privés fournit différents types de polices d'assurance aux clients privés, répartis en quatre groupes : Biens, Santé, Personnes et animaux de compagnie et Voyages. La plateforme Insurtech fournit des solutions logicielles à deux groupes de clients : Les banques, les assurances et les Fintech et les grandes entreprises. Elle permet aux compagnies d'assurance, y compris aux bancassureurs et aux entités financières, de gérer et de distribuer leurs produits et services d'assurance par le biais de canaux numériques, tels qu'une application mobile et un site web.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes