Yolo Group Srl est une compagnie d'assurance en ligne basée en Italie, qui fournit des produits et des services à la demande. La société opère dans deux segments principaux : Clients privés et Plateforme Insurtech. Le segment des clients privés fournit différents types de polices d'assurance aux clients privés, répartis en quatre groupes : Biens, Santé, Personnes et animaux de compagnie et Voyages. La plateforme Insurtech fournit des solutions logicielles personnalisables à deux groupes de clients : Les banques, les assurances et les Fintech et les grandes entreprises.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes