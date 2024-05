Yoma Strategic Holdings Ltd est une société holding d'investissement. Les principales activités de la société sont la promotion immobilière, l'investissement et les services immobiliers, la distribution d'automobiles et d'équipements lourds, les services financiers mobiles, le crédit-bail et les activités liées à l'alimentation et aux boissons. Elle compte neuf segments : Yoma land development, Yoma Central, Yoma land services, Yoma Motors, Leasing Fleet, Mobile Financial Services, Yoma Food and Beverages, Investments, and Other. Le secteur de l'aménagement foncier de Yoma se consacre à la promotion immobilière et à la vente de droits d'aménagement foncier et de propriétés d'aménagement. Le secteur des services fonciers de Yoma s'occupe de la location de biens immobiliers au Myanmar, ainsi que de la gestion de projets, de la conception, de la gestion de biens immobiliers et de l'exploitation de biens immobiliers. Le segment Yoma motors est spécialisé dans la fourniture et la vente d'équipements agricoles et de construction, de véhicules de tourisme et commerciaux et de leurs pièces détachées, y compris la fourniture de services d'entretien.

Secteur Développement et opérations immobilières