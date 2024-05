Yonghui Superstores Co Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans l'exploitation de supermarchés à chaîne régulière. La société s'occupe principalement de la vente de produits de viande fraîche, de produits agricoles, d'aliments transformés, de produits de première nécessité, de vêtements, d'appareils ménagers, de produits électroniques et de marchandises importées, entre autres. La société exerce ses activités principalement par l'exploitation de magasins de marchandises générales, de grandes surfaces et de supermarchés, entre autres. La société est également engagée dans la fourniture de services connexes. La société exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire