YONGYUE SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de produits en résine synthétique. Les principaux produits de la société comprennent les résines de polyester insaturé, les polyuréthanes et le polystyrène expansible. Ses résines de polyester insaturé comprennent principalement des résines de pierre artificielle, des résines artisanales, des résines de revêtement, des résines de salle de bain, des résines de base de couleur et des plastiques généraux renforcés de fibres de verre. La société distribue principalement ses produits sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Produits chimiques de base