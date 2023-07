Yonyou Network Technology Co., Ltd. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de logiciels de gestion d'entreprise. Les produits comprennent des logiciels de planification des ressources d'entreprise, de gestion des ressources humaines, de bureautique, de gestion de la relation client, de gestion du cycle de vie des produits, etc. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations services (69,1%) : prestations de maintenance, de support technique, de conseil, et de formation ; - vente de licences (29,6%) ; - autres (1,3%). 98,4% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Logiciels