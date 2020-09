Yorbeau Resources : approuve une campagne de forage dans le but de tester l'extension de la mine Lemoine en profondeur dans le camp de Chibougamau, Québec 0 22/09/2020 | 19:55 Envoyer par e-mail :

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020- Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») est heureuse de rapporter qu'une compilation géologique et une modélisation géophysique en forages ont permis de délivrer des cibles de hautes priorités le long de l'horizon prospectif de Lemoine. Ces cibles sont localisées approximativement à 400 mètres sous la zone minée et à 800 mètres sous la surface. La mine Lemoine a produit 0.76 Mt de sulfures massifs à hautes teneurs de 1975 à 1983 (Figure 1). Avec des teneurs de 4,2% Cu, 9,6% Zn, 4,2 g/t Au et 83 g/t Ag, Lemoine se classe, dans le premier percentile de tous les gisements de sulfures massifs volcanogènes (SMV) au monde (en termes de teneurs). Le gisement Lemoine a été complètement circonscrit par forage sous 400 mètres verticaux. Toutefois, le trou le plus profond foré à partir de sous-terre dans ce secteur (forage 12L-27) a recoupé une mince bande de 43cm de sulfures massifs titrant 4,3% Cu, 6,3% Zn et 1,1 g/t Au (Figure 2). En 2013, le forage LEM-63W avait comme objectif de faire un suivi sur l'intersection du forage 12L-27 mais n'avait pas atteint la cible à cause d'une déviation excessive. Toutefois, la géophysique en forage a détecté deux conducteurs de type «off-hole». La modélisation géophysique faite par INTER Géophysique montre une plaque fortement conductrice de 250 Siemens (cible #1) localisée 70 mètres sous le forage 12L-27. De plus, un second conducteur de 70 Siemens (cible #2) a été détecté le long de l'horizon Lemoine, qui a été déplacé par un dyke mafique (Figure 3). Ces conducteurs sont ouverts en profondeur. Deux forages totalisant environ 2500 mètres sont prévus afin de tester ces cibles et la géophysique en forage sera complétée. Le permis de forage a été reçu et Forages Miikan Inc. mobilisera sur la propriété dans les prochaines semaines lorsqu'une foreuse, appropriée pour les trous profonds, sera disponible. G. Bodnar Jr., président de la Compagnie a commenté « Le conseil d'administration de Yorbeau, en collaboration avec son conseiller stratégique, a unanimement approuvé ce programme de forage excitant. Une nouvelle découverte de VMS à hautes teneurs à Lemoine pourrait être un point tournant pour les projets de Yorbeau à Chibougamau, incluant Scott. Nous sommes impatients de tester ces cibles dans les prochaines semaines. » Les travaux sont menés par le personnel de Yorbeau, sous la supervision de Sylvain Lépine, géo., M.Sc. Il est une « personne qualifiée » (au sens du Règlement 43-101). Il a préparé et approuvé le contenu du présent communiqué. À propos de Les Ressources Yorbeau inc. La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, et un programme de forage majeur est en cours sur la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l'objet de rapports techniques qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément au Règlement 43-101. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario, qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire positive a été récemment complétée. Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com. Renseignements: Sylvain Lépine, géo., M.Sc.

Directeur Général Exploration

Les Ressources Yorbeau inc.

slepine@yorbeauresources.com

Téléphone : 819 277-0577 G. Bodnar Jr., Président

chef des finances

Les Ressources Yorbeau inc.

gbodnar@yorbeauresources.com

Téléphone : 514 384-2202 Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384-2202 Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant les perspectives du projet Lemoine, les résultats de forage, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La Sté Yorbeau Resources Inc. a publié ce contenu, le 17 septembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

