York Harbour Metals Inc. est une société d'exploration et de développement basée au Canada. La société se concentre sur le projet York Harbour Copper-Zinc-Silver, une propriété minière située à environ 27 kilomètres de Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le projet de cuivre-zinc-argent de York Harbour consiste en une zone de licence élargie d'environ 4 725 hectares (à partir des 650 hectares historiques) comprenant cinq licences et 156 revendications. La société détient des intérêts dans une propriété minière d'éléments de terres rares dans l'ouest de Terre-Neuve, au Canada, connue sous le nom de propriété Bottom Brook (la propriété). La propriété comprend environ 18 permis et 614 claims miniers situés à côté de la route transcanadienne, à 27 km du port en eau profonde de Turf Point. Elle se concentre sur le forage des 11 zones minéralisées connues et sur le test d'autres nouvelles cibles sulfurées, comme l'indice No 4 Brook, tout en s'attachant à obtenir l'accès aux galeries d'accès au niveau 400 et au niveau de la mer.

Secteur Or