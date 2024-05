YOROZU CORPORATION est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la fabrication et à la vente de pièces mécaniques automobiles, de pièces de carrosserie et de pièces de moteur, ainsi que de moules et d'équipements, et au développement d'activités commerciales liées à la logistique, à la recherche et aux services liés à chaque activité. La société opère à travers trois segments régionaux comprenant le Japon, les Amériques et l'Asie. La société est impliquée dans la fabrication et la vente de composants automobiles, de matrices et d'installations. La société est également impliquée dans l'activité de réception des commandes, le développement de pièces détachées, ainsi que l'activité d'agence de répartition de la main-d'œuvre et d'assurance.