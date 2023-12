Yoshitsu Co Ltd est une société basée au Japon dont l'activité principale est la gestion de pharmacies et la vente de produits de santé, de produits de beauté et autres produits d'épicerie. La société est engagée dans la fourniture de produits de santé comprenant des médicaments en vente libre (OTC), des compléments alimentaires et des fournitures et dispositifs médicaux. Ses produits de beauté comprennent des cosmétiques, des soins de la peau, des parfums et des soins du corps. Ses autres produits comprennent la lingerie, les articles pour la maison, l'alimentation et les boissons alcoolisées. La société distribue ses produits par l'intermédiaire de magasins physiques, de magasins en ligne, de magasins franchisés et de clients en gros.

Secteur Pharmacies