Yotta Acquisition Corporation est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but de réaliser une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une recapitalisation, une réorganisation ou un autre regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Les efforts de la société pour identifier une entreprise cible potentielle ne seront pas limités à un secteur d'activité ou à une région géographique en particulier. La Société a l'intention de se concentrer sur la recherche d'entreprises de haute technologie, de blockchain, de logiciels et de matériel, de commerce électronique, de médias sociaux et d'autres industries commerciales générales à l'échelle mondiale. La Société a l'intention de concentrer ses efforts sur l'identification des entreprises ayant des technologies, des produits ou des services innovants et émergents qui ont le potentiel de transformer les principales industries. La société ne s'est engagée dans aucune opération et n'a généré aucun revenu.

Secteur Sociétés holdings