Youdao, Inc. a présenté son dernier appareil intelligent, le Youdao Dictionary Pen X7, lors de la conférence mondiale sur l'IA qui s'est tenue le 4 juillet 2024 à Shanghai. Ce lancement marque une avancée significative dans le domaine du tutorat intégré, en utilisant l'intelligence artificielle pour élargir les possibilités d'éducation. Sur le stand Youdao, une série de produits impressionnants et innovants ont été présentés.

Il s'agit notamment du Youdao Listening Pod E6 Pro, qui sert à la fois de dispositif d'écoute et de coach linguistique, de Hi Echo, le premier coach linguistique humain numérique au monde, et de Youdao Fun Sports, le premier terminal sportif intelligent hautement intégré, entre autres. Alimentées par Ziyue, le premier grand modèle linguistique (LLM) chinois dans le domaine de l'éducation, ces innovations soulignent la capacité de Youdao à synthétiser les technologies de l'information et de la communication (EdTech) et l'innovation. Le lancement du Youdao Dictionary Pen X7 lors de la conférence mondiale sur l'IA a marqué une nouvelle étape dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans les scénarios éducatifs.

Cet appareil intelligent, qui allie des capacités robustes à une technologie innovante, s'est rapidement imposé comme l'un des points forts de l'événement. Ce lancement marque un bond en avant dans les applications de l'IA au sein des outils éducatifs. Le Youdao Dictionary Pen X7 intègre deux applications principales du LLM Ziyue : Hi Echo, le coach linguistique humain numérique, et Mr. P AI Tutor, le premier tuteur IA pour toutes les matières en Chine.

S'appuyant sur la capacité de Ziyue à répondre aux questions, Youdao Dictionary Pen X7 répond à un large éventail de besoins éducatifs, notamment la recherche de mots, l'amélioration de la rédaction, l'apprentissage des langues, l'enseignement de la grammaire, etc. Agissant comme un tuteur IA toujours disponible, il adapte les exercices aux compétences de l'apprenant et traite habilement les questions de chinois, de mathématiques, de physique et d'autres sujets, en offrant des instructions précises et efficaces. Lors de la conférence mondiale sur l'IA, le Youdao Dictionary Pen X7 a été présenté avec une caractéristique distinctive : un appareil photo intégré, une première dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.

L'appareil photo est complété par une vaste base de données propriétaire de 72 millions de mots qui permet un balayage rapide, des requêtes vocales et la saisie de photos, facilitant ainsi la recherche et la traduction des mots pour les utilisateurs. Hi Echo, le premier coach linguistique numérique au monde, propose un entraînement personnalisé à l'expression orale en temps réel, ainsi que des scores instantanés et des rapports d'évaluation détaillés. Il a récemment amélioré son offre en collaborant avec l'IELTS pour inclure un module intégré de préparation à l'oral de l'IELTS, avec une base de données de questions pratiques continuellement mise à jour et des fonctions de révision approfondies.

Cet outil est rapidement devenu essentiel pour les étudiants chinois qui préparent le test d'expression orale de l'IELTS. Hi Echo a dépassé le million d'utilisateurs enregistrés et a reçu plusieurs récompenses pour son innovation dans le domaine de l'AIGC. Youdao Translation, qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs parmi les applications d'apprentissage en Chine, a dévoilé ses dernières améliorations en matière d'IA lors de la conférence. Les fonctionnalités, développées dans le cadre du LLM Ziyue, comprennent la traduction sophistiquée par IA, des services de traduction de documents et des outils PowerPoint améliorés par l'IA, conçus pour répondre à un large éventail de demandes des utilisateurs tout en améliorant à la fois l'apprentissage et la productivité professionnelle.

Youdao Translation s'est imposé comme un acteur de poids sur le marché de la traduction, ayant attiré plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Après l'introduction complète de ses capacités de traduction basées sur l'IA au début de l'année, Youdao Translation a déjà connu une adoption significative, avec plus de cinq millions d'utilisateurs et plus de 20 millions de cas d'utilisation. Un autre fait marquant a été le lancement de Youdao Fun Sports.

Ce produit innovant permet aux utilisateurs de se connecter, de participer à diverses activités de remise en forme et de visualiser leurs performances en temps réel sur un écran tactile, facilitant ainsi un entraînement physique interactif et engageant. Le programme d'exercices comprend des tractions, des sauts en longueur debout, des redressements assis, des sauts à la corde en groupe, diverses épreuves sur piste de 50 à 1 000 mètres et des sports de balle. Le terminal a été déployé dans plus de 200 écoles primaires et secondaires en Chine.

Au-delà de son rôle principal dans l'éducation, le LLM Ziyue a prouvé sa polyvalence et sa puissance en se diversifiant dans les secteurs de la santé, des médias et de l'internet. Au début de l'année, Youdao a franchi une étape importante en ouvrant son moteur RAG propriétaire, QAnything, qui a été adopté par des centaines d'entreprises dans plus de 20 secteurs d'activité, permettant à plus de 30 000 utilisateurs d'intégrer l'IA avancée dans leurs opérations. L'efficacité des outils éducatifs de Youdao en matière d'IA est ancrée dans le robuste LLM Ziyue, qui a fait ses débuts en tant que premier LLM éducatif de Chine en juillet 2023.

Il a rapidement déployé six applications majeures et est depuis resté à la pointe des avancées technologiques et applicatives. En novembre de l'année dernière, Ziyue a été l'un des premiers modèles éducatifs à obtenir les autorisations officielles. Récemment, Ziyue a franchi une étape importante en réussissant la première série d'évaluations menées par l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication, recevant ainsi la plus haute distinction disponible.

À l'avenir, Youdao continuera d'innover et d'appliquer Ziyue dans un plus grand nombre de domaines, en étant le fer de lance de changements transformateurs au-delà de la sphère éducative.