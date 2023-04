Dr Martens ne respecte pas son panorama ; Hays enregistre des honoraires records

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient suivre New York dans le vert, alors que les espoirs d'un pivot potentiel de la Réserve fédérale ont stimulé le sentiment.

Dans les premières nouvelles économiques, l'inflation des prix de gros a fortement décéléré en Allemagne le mois dernier.

En ce qui concerne les entreprises britanniques, Dr Martens a prévenu qu'elle ne respecterait pas ses prévisions annuelles, en raison de la baisse du commerce de gros et des coûts liés à son centre de distribution de Los Angeles. Par ailleurs, National Grid a déclaré que les nouvelles mesures fiscales britanniques relatives aux dépenses d'investissement pèseront sur la croissance du bénéfice par action au cours des prochaines années.

Dans le calendrier économique, les ventes au détail américaines seront publiées à 1330 BST, et la production industrielle américaine à 1500 BST.

Entre-temps, les grandes banques américaines Wells Fargo, JPMorgan et Citigroup publient leurs résultats trimestriels, ainsi que le gestionnaire d'actifs BlackRock.

"L'objectif principal de cette saison des résultats des banques américaines est de savoir dans quelle mesure les récentes turbulences ont affecté les bénéfices des secteurs, non seulement en termes d'impact de la demande de prêts, qu'il s'agisse de prêts hypothécaires ou de prêts sur cartes de crédit, mais aussi en termes d'afflux de dépôts", a déclaré Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 14,0 points, 0,2 %, à 7 857,38

Hang Seng : en hausse de 0,3% à 20 414,06

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,2% à 28 493,47

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,5% à 7 362,30

DJIA : clôture en hausse de 383,19 points, 1,1%, à 34 029,69

S&P 500 : clôture en hausse de 1,3% à 4 146,22

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 2,0% à 12 166,27

EUR : en hausse à 1,1070 USD (1,1053 USD)

GBP : hausse à 1,2539 USD (1,2519 USD)

USD : baisse à JPY132,50 (JPY132,41)

OR : en hausse à 2 040,28 USD l'once (2 040,03 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 86,36 USD le baril (87,01 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

Le président américain Joe Biden poursuit sa visite en Irlande

08:30 EDT Ventes au détail aux États-Unis

09:15 EDT Production industrielle américaine

10:00 EDT Enquête de l'Université du Michigan auprès des consommateurs américains

07:45 CDT Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, prend la parole

17:00 BST Silvana Tenreyro, membre du comité de politique monétaire de la BoE, prend la parole

Le chancelier britannique a laissé entendre que le système de retraite devait être réformé pour garantir des rendements plus élevés. Jeremy Hunt s'est dit préoccupé par le fait que les retraités ne reçoivent pas "les rendements auxquels ils pourraient s'attendre", selon le Daily Telegraph. Le chancelier s'exprimait à Washington, où il participe à la réunion de printemps du Fonds monétaire international avec d'autres ministres des finances. Selon le Telegraph, le chancelier a déclaré que le secteur britannique des pensions avait besoin d'une "grande réforme" et qu'il pourrait s'inspirer d'autres pays qui autorisent les fonds de pension à rechercher des rendements plus élevés, mais qui prennent potentiellement plus de risques.

L'inflation des prix de gros en Allemagne a ralenti en mars, selon les chiffres de Destatis. Sur une base annuelle, les prix de gros ont augmenté de 2,0 %, se ralentissant nettement par rapport à 8,9 % en février. Ce chiffre est inférieur au consensus de 6,2% cité par FXStreet. "Le taux de variation annuel élevé des prix de gros provient principalement de l'augmentation des prix des produits alimentaires, des boissons et du tabac," a déclaré Destatis. Sur une base mensuelle, les prix ont augmenté de 0,2 % en mars, contre une hausse de 0,1 % le mois précédent. Le consensus s'attendait à une baisse de 1,1 %.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan relève l'objectif de prix de Relx à 3.100 (2.840) pence - 'overweight' (surpondérer)

Barclays relève l'objectif de cours de CRH à 55 (46) EUR - "surpondérer

ENTREPRISES - FTSE 100

National Grid a fait le point sur son dernier exercice financier qui s'est terminé le 31 mars. La société d'infrastructure électrique a déclaré que sa performance annuelle était conforme à ses attentes. Elle continue de s'attendre à une croissance du bénéfice sous-jacent par action dans la moyenne de son taux de croissance annuel composé de 6 à 8 %. Toutefois, elle a averti qu'à partir de l'exercice 2024-2026, l'introduction par le gouvernement britannique d'un allègement fiscal pour les dépenses d'investissement aura un impact sur le bénéfice par action sous-jacent. Cette mesure est toutefois "économiquement neutre" pour l'entreprise. "La baisse attendue de l'impôt à payer en espèces se traduira par une diminution des recettes dans les secteurs de la transmission et de la distribution d'électricité au Royaume-Uni, ce qui se traduira par une position de trésorerie globalement neutre. Cependant, ces impacts, parallèlement à une augmentation correspondante des passifs d'impôt différé IFRS, se traduiront par un impact négatif net sur les bénéfices statutaires et sous-jacents", a expliqué l'entreprise. Elle s'attend à ce que la croissance sous-jacente du BPA entre les exercices 2022 et 2026 se situe dans le "bas de la fourchette" de son taux de croissance annuel moyen de 6 à 8 %.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le fabricant de bottes Dr Martens a déclaré que le chiffre d'affaires de l'année au 31 mars était en hausse de 10 %, avec un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en hausse de 6 %. À taux de change constant, le chiffre d'affaires a augmenté de 4 % sur l'année et est resté stable au quatrième trimestre. Au cours du dernier trimestre, l'entreprise a constaté une forte croissance des ventes directes au consommateur grâce à la croissance du commerce de détail, bien que celle-ci ait été partiellement compensée par une performance plus faible du commerce de gros. En janvier, elle avait prévu une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 11 et 13 %. Elle s'attend désormais à un bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 245 millions de livres sterling. En janvier, l'entreprise prévoyait un Ebitda compris entre 250 et 260 millions de livres sterling. Au cours de l'exercice 2022, la marque de chaussures a enregistré un Ebitda de 263,0 millions de livres sterling. Le panorama est manqué en raison de dépenses plus élevées que prévu liées à la résolution de problèmes d'exploitation dans son centre de distribution de LA. Dr Martens maintient ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires à un chiffre, à taux de change constant, pour l'exercice 2024. Il s'attend à reconnaître environ 15 millions de livres sterling de coûts supplémentaires liés au centre de distribution de Los Angeles, qui seront pondérés au cours du premier semestre. Séparément, elle a déclaré que le directeur financier Jon Mortimore prendrait sa retraite et qu'elle entamait une recherche externe pour le remplacer.

Hays a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice d'exploitation et le taux de conversion du second semestre soient "légèrement supérieurs" à ceux du premier semestre, à condition que les niveaux d'activité restent stables au cours du quatrième trimestre se terminant le 30 juin. Au cours du troisième trimestre, les honoraires nets ont augmenté de 10% en données brutes, ou de 5% à périmètre constant. "La croissance a été tirée par l'intérim et les contrats, notre activité la plus importante et un axe stratégique clé, car les employeurs ont modifié leurs modes de recrutement en faveur d'une main-d'œuvre plus flexible, et les processus de recrutement de Perm ont continué à s'allonger", a déclaré le PDG Alistair Cox. L'Allemagne a réalisé une performance "record", les honoraires nets à périmètre constant ayant augmenté de 23 % au cours du trimestre.

AUTRES ENTREPRISES

L'institut de sondage YouGov a nommé un ancien cadre de Meta Platforms au poste de directeur général. Steve Hatch, qui a été le vice-président de Meta pour l'Europe du Nord, rejoindra l'entreprise à partir du 1er août. En octobre dernier, YouGov a annoncé que son fondateur et PDG Stephan Shakespeare allait quitter son poste et devenir président non exécutif à partir d'août 2023. Il remplacera l'actuel président Roger Parry. En outre, YouGov a déclaré que Nick Prettejohn rejoindrait l'entreprise en tant que directeur indépendant principal à partir du mois d'août, en remplacement de Rosemary Leith. "Steve apporte plus de 30 ans d'expérience en matière de leadership et une expertise sectorielle précieuse dans les domaines du profilage des consommateurs, du commerce électronique et de la transformation des entreprises, ainsi qu'une expérience éprouvée dans la mise à l'échelle de plateformes technologiques et d'entreprises de médias numériques", a déclaré Roger Parry, président du conseil d'administration.

