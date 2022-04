La morosité s'abat sur les perspectives financières des ménages britanniques - YouGov/Cebr

L'indice de confiance des consommateurs des instituts de sondage YouGov et de la société de conseil Cebr est tombé en mars à 103,9, son plus bas niveau depuis janvier 2021 et en baisse par rapport à 106,6 en février.

Les indicateurs passés et futurs de la confiance financière des ménages ont atteint leurs plus bas niveaux depuis le début de l'enquête en 2012.

Le mois dernier, M. Sunak a été largement critiqué pour ne pas avoir suffisamment aidé les ménages les plus pauvres, alors que le pays se dirige vers la plus forte baisse de son niveau de vie depuis au moins les années 1950, en raison de l'inflation galopante et des factures d'énergie.

Il a annoncé des réductions de la taxe sur les carburants et des impôts sur les salaires, y compris une réduction de l'impôt sur le revenu en 2024, dans une mise à jour du budget, déclarant au Parlement que cela représentait la plus grande réduction nette des impôts personnels depuis plus de 25 ans.

Une étude distincte du cabinet d'études de marché GfK, qui remonte au milieu des années 1970, a montré que la confiance des consommateurs a glissé en mars à des niveaux associés à la récession.

"Les mesures limitées annoncées par Sunak dans la déclaration de printemps n'ont manifestement pas réussi à rassurer la majorité des consommateurs", a déclaré Kay Neufeld, responsable des prévisions chez Cebr.

"Malheureusement, avec l'augmentation du plafond des prix de l'énergie en avril et la guerre en Ukraine qui continue de perturber les marchés de l'énergie, les consommateurs devront faire face à davantage de difficultés dans les mois à venir."

L'inflation des prix à la consommation a atteint son plus haut niveau en 30 ans, soit 6,2 %, en février et le chien de garde du budget du gouvernement a prévu il y a deux semaines qu'elle avoisinerait les 9 % à la fin de 2022, contribuant ainsi à la plus grande baisse du niveau de vie depuis au moins les années 1950.