YouGov plc est une société internationale de recherche et d'analyse de données basée au Royaume-Uni. La société fournit à ses clients des données et des informations pour les aider à explorer, planifier, activer et suivre l'impact de leurs activités de marketing et de communication. La société opère au sein de trois divisions : Data Products, Data Services et Custom Research. La division Data Products de la société comprend ses produits de données syndiqués, qui sont disponibles pour les clients sur la base d'un abonnement. Sa gamme de produits de données syndiquées comprend YouGov BrandIndex et YouGov Profiles, ainsi que des données comportementales et transactionnelles plus récentes. La division Data Services de la société fournit à ses clients des solutions d'enquête rapides et rentables pour atteindre des échantillons représentatifs au niveau national et des échantillons spécialisés. Sa division Custom Research propose une gamme d'études quantitatives et qualitatives qui sont adaptées par des équipes de spécialistes du secteur pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

Secteur Publicité et marketing