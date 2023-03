YouGov salue ses clients "fidèles" et double son bénéfice intérimaire

(Alliance News) - YouGov PLC s'est félicité mardi d'un environnement de demande robuste, en affichant une augmentation de ses bénéfices et de ses revenus au cours du premier semestre.

YouGov est un groupe de recherche et d'analyse de données basé à Londres.

Pour les six mois se terminant le 31 janvier, l'entreprise a vu son bénéfice avant impôts plus que doubler, passant de 9,2 millions de livres sterling l'année précédente à 21 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a également augmenté, de 30 %, passant de 101,2 millions de livres sterling à 131,4 millions de livres sterling.

En ce qui concerne l'avenir, YouGov a déclaré que son pipeline de ventes restait sain, avec une bonne visibilité sur le second semestre. Cependant, il a noté que la faiblesse globale du sentiment macroéconomique pourrait avoir un impact sur la vitesse et le niveau des dépenses de certains clients.

Néanmoins, YouGov s'attend à ce que son chiffre d'affaires soit conforme au consensus de 265 millions de livres sterling pour l'exercice financier.

"Notre environnement de demande reste solide, avec des relations à long terme de plus en plus solides avec les clients existants, et des opportunités croissantes de contrats pluriannuels et de trackers avec de nouveaux clients. Cette dynamique des ventes s'est poursuivie au second semestre, ce qui nous donne confiance dans la capacité de YouGov à réaliser une croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, conformément aux attentes actuelles du marché ", a déclaré le directeur général Stephan Shakespeare.

"Alors que nous approchons de la dernière ligne droite de notre plan de croissance stratégique à long terme, je suis plus confiant que jamais dans le fait que nous investissons dans les bons domaines pour réaliser le plein potentiel de notre entreprise."

Les actions de YouGov étaient en hausse de 0,6 % à 895,20 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.