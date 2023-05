La chaîne de pubs Young's voit ses revenus augmenter grâce au football et au soleil d'été

(Alliance News) - Young & Co's Brewery PLC a fait état jeudi d'une baisse de son bénéfice annuel, se disant pénalisé par la hausse de l'inflation des coûts et l'augmentation du salaire minimum vital au Royaume-Uni.

La chaîne de pubs basée à Londres a enregistré un bénéfice avant impôts des activités poursuivies de 36,2 millions de livres sterling au cours des 53 semaines qui se sont terminées le 3 avril, soit une baisse de 16% par rapport aux 42,1 millions de livres sterling de l'année précédente.

Young's a déclaré que cette baisse était en grande partie due à un "petit" mouvement dans la réévaluation de ses biens immobiliers. Elle a également enregistré une augmentation de 21 % des coûts d'exploitation avant ajustement, qui sont passés de 262,6 millions de livres sterling l'année précédente à 316,5 millions de livres sterling.

"Nous n'avons pas été épargnés par l'augmentation du coût des denrées alimentaires et des biens de consommation, ni par l'augmentation du salaire de subsistance national ; toutefois, notre décision de fixer les tarifs des services publics jusqu'en mars 2024 a permis de minimiser l'impact de la hausse des prix de l'énergie", a déclaré Young's.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 19 % pour atteindre 368,9 millions de livres sterling au cours de l'année écoulée, contre 309 millions de livres sterling pour l'exercice 2022. Young's a déclaré que cette performance a été soutenue par le chiffre d'affaires à périmètre constant des pubs gérés, qui a augmenté de 13 % par rapport à l'année précédente.

"La dynamique commerciale positive du premier semestre s'est poursuivie tout au long de la période, avec une demande inébranlable de la part des clients pour nos pubs exceptionnels et l'expérience inégalée de Young's. L'impact négatif des grèves des chemins de fer ne nous a pas empêchés de réaliser de nombreuses semaines record, les ventes ayant été stimulées par le soleil radieux de l'été et la toute première Coupe du monde de football d'hiver", a déclaré le directeur général Simon Dodd.

"Le début de l'année financière a été bon, avec un temps ensoleillé à Pâques et au début des jours fériés de mai. La Coupe du monde de rugby, qui aura lieu plus tard dans l'année, suscite également beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes convaincus que notre parc de débits de boissons de première qualité, bien investi et majoritairement en pleine propriété, ainsi que notre bilan sain, continueront à produire des rendements supérieurs pour nos actionnaires."

Young's a déclaré que ses activités depuis la fin de l'année le 3 avril ont été "positives", les ventes à périmètre constant ayant augmenté de 4,8 % malgré un début de printemps "anormalement frais et humide".

La société a déclaré un dividende final de 10,26 pence, ce qui porte son dividende total pour l'année à 20,25 pence. Cela représente une augmentation de 9,1 % par rapport à l'année précédente.

Les actions de Young's étaient en hausse de 0,4 % à 1 170,00 pence jeudi à Londres.

