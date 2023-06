Young & Co.'s Brewery, P.L.C. est une société basée au Royaume-Uni qui exploite des pubs et des hôtels. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les établissements gérés et les établissements loués. Le segment des maisons gérées exploite des pubs. Il comprend la vente de boissons, de nourriture et d'hébergement. Le secteur des établissements loués se compose de débits de boissons détenus ou loués par la société et loués ou sous-loués à des tiers. La société gère, acquiert et investit dans des pubs et des hôtels haut de gamme et différenciés, situés dans des endroits privilégiés à Londres et dans le sud de l'Angleterre. Les hôtels de la société sont une collection de pubs traditionnels avec des chambres de charme à travers le Royaume-Uni. Ses hôtels comprennent Alexander Pope ; Alma ; Bear, Esher ; Bedford Arms ; Bedford Arms ; Brewers Inn ; Bridge, Chertsey ; Brook Green ; Bull, Ditchling ; Bull's Head, Chislehurst ; Canford ; Carnarvon Arms ; Carpenters Arms ; Coach and Horses, Kew ; Crown, Chertsey et Dog and Fox. Il accueille également des rassemblements publics, tels que des fêtes, des mariages, des réunions et des repas de groupe.

Secteur Restaurants et bars