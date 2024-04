Youngone Corp est une société coréenne qui se consacre principalement à la production et à la vente de vêtements d'extérieur. La société exerce ses activités à travers deux segments. Le segment OEM (Manufacturing Original Equipment Manufacturer) Business est impliqué dans la fabrication et la vente de vêtements de plein air et de sport, de chaussures, de sacs à dos, de produits et de tissus fonctionnels spéciaux. Les filiales à l'étranger reçoivent des commandes d'acheteurs étrangers de marques de sport et de plein air et produisent et exportent des produits sous forme d'OEM. Le segment de la distribution de marques s'occupe de la vente de bicyclettes, d'articles de sport et de produits de marque pour les activités de plein air. L'entreprise distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers, notamment en Amérique et en Europe.

Secteur Habillement et accessoires