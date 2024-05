Youngtimers AG, anciennement connue sous le nom de Native SA, est une société holding basée en Suisse dont l'objectif est de détenir et d'exploiter des sociétés au service du secteur de la collection de voitures et de faciliter les investissements financiers dans les voitures de collection. La société développe des compétences financières et d'investissement pour les voitures de collection en tant que produit d'investissement alternatif.

Secteur Sociétés holdings