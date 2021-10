Youngtimers rachète la plateforme d'informations Petrolicious

Zurich (awp) - La société de participations Youngtimers acquiert Petrolicious, une plateforme en ligne spécialisée dans les informations liées aux voitures de collection. Les détails financiers de cette transaction n'ont pas été détaillés.

Petrolicious sera intégré dans Youngtimers Media, une filiale du groupe bâlois basée à New York et active dans les médias. Cette acquisition permet à Youngtimers de se positionner comme l'un des acteurs clé de ce marché, affirme le communiqué publié lundi.

Petrolicious revendique une audience de plus de trois millions d'usagers uniques sur ses différentes plateformes dont Youtube et Instagram.

A l'issue de cette transaction, Pat Devereux, le propriétaire actuel de Petrolicious deviendra un actionnaire de Youngtimers et restera impliqué dans les décisions éditoriales.

En septembre, le groupe bâlois a aussi finalisé le rachat de Garage Italia Customs. Ce dernier, basé à Milan, est spécialisé dans la restauration de voitures de collection et a été fondé par Lapo Elkann, un des principaux actionnaires de Youngtimers.

A moyen et long terme, Youngtimers veut investir dans un marché des véhicules de collection évalué à 25 milliards de dollars et qui devrait devenir, selon ses estimations, "l'un des marchés de l'investissement alternatif affichant la plus forte croissance ces prochaines années".

