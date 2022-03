Youngtimers se recentre sur l'Europe et délaisse les voitures de collection

Genève (awp) - La société d'investissements Youngtimers réoriente sa stratégie et se détourne des véhicules de collection, qui constituait son identité. Ses administrateurs américains quittent le conseil d'administration.

Youngtimers entend se recentrer sur ses activités européennes et se spécialiser sur les investissements dans les médias et les industries créatives, selon un publié jeudi. Les activités en lien avec les véhicules de collection ne seront plus développées et l'entreprise se défait de sa filiale américaine Youngtimers Media ainsi que de Youngtimers Sports.

Le processus de désinvestissement sera achevé au deuxième trimestre 2022, précise le communiqué. La société Youngtimers Media sera rebaptisée Petrolicious LLC, du nom de la plateforme en ligne spécialisée dans les informations liées aux voitures de collection qu'elle contrôle.

"Youngtimers entend se concentrer sur l'Europe et les transactions européennes, car les événements politiques actuels ont déstabilisé le continent pour les années à venir, offrant un vaste choix d'opportunités pour les investissements dans des situations spéciales", a commenté Massimiliano Iuliano, directeur général.

"Youngtimers va désormais se concentrer sur sa contribution à la réconciliation, le secteur des voitures de collection n'étant plus la priorité absolue de notre groupe", a-t-il ajouté.

Dans la foulée, Youngtimers réduit son conseil d'administration et annonce le départ de ses deux administrateurs américains, Adam Lindemann et Clive Ng au 15 mars 2022. Massimiliano Iuliano remplacera M. Lindemann à la tête du conseil.

