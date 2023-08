YPF Sociedad Anonima (YPF) est une société énergétique. La société exploite une chaîne pétrolière et gazière entièrement intégrée. La société opère par le biais des segments suivants : Exploration et Production, Downstream, et Corporate et autres. Le secteur Exploration et production de la société comprend les activités d'exploration et de production, les achats de gaz naturel et de pétrole brut, les ventes de gaz naturel, et dans une moindre mesure de pétrole brut, à des tiers et les ventes intersectorielles de pétrole brut, de gaz naturel et de ses sous-produits. Le secteur Aval de la société est engagé dans le raffinage, le transport, l'achat de pétrole brut et de gaz naturel à des tiers et les ventes intersectorielles, ainsi que dans la commercialisation de pétrole brut, de gaz naturel, de produits raffinés, de produits pétrochimiques, de production d'électricité et de distribution de gaz naturel. Le secteur "Corporate et autres" de la société exerce d'autres activités.