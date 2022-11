Ypsomed Holding AG : Bank of America Securities/Merrill Lynch à l'achat

Données financières CHF USD EUR CA 2023 529 M 554 M 537 M Résultat net 2023 38,1 M 39,9 M 38,7 M Dette nette 2023 151 M 158 M 153 M PER 2023 63,8x Rendement 2023 0,48% Capitalisation 2 473 M 2 590 M 2 509 M VE / CA 2023 4,96x VE / CA 2024 4,26x Nbr Employés 2 000 Flottant 31,6% Graphique YPSOMED HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique YPSOMED HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 181,20 CHF Objectif de cours Moyen 195,00 CHF Ecart / Objectif Moyen 7,62% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Simon Michel Chief Executive Officer & Director Niklaus Ramseier Chief Financial Officer Gilbert Achermann Chairman Hans Ulrich Lehmann Senior Vice President-Technology Frank Mengis Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) YPSOMED HOLDING AG -2.49% 2 590 ABBOTT LABORATORIES -26.38% 178 821 MEDTRONIC PLC -20.95% 106 253 BECTON, DICKINSON AND COMPANY -9.64% 62 717 DEXCOM, INC. -16.09% 43 508 HOYA CORPORATION -15.23% 36 766