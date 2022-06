Ypsomed boucle son augmentation de capital et rembourse ses propriétaires

Données financières CHF USD EUR CA 2023 522 M 544 M 517 M Résultat net 2023 38,9 M 40,5 M 38,5 M Dette nette 2023 138 M 144 M 137 M PER 2023 43,2x Rendement 2023 0,64% Capitalisation 1 586 M 1 653 M 1 572 M VE / CA 2023 3,31x VE / CA 2024 2,75x Nbr Employés 1 923 Flottant 26,2% Graphique YPSOMED HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique YPSOMED HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 125,40 CHF Objectif de cours Moyen 207,00 CHF Ecart / Objectif Moyen 65,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Simon Michel Chief Executive Officer Niklaus Ramseier Chief Financial Officer Wilhelm Michel Non-Executive Chairman Hans Ulrich Lehmann Senior Vice President-Technology Frank Mengis Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) YPSOMED HOLDING AG -32.73% 1 653 ABBOTT LABORATORIES -24.53% 184 619 MEDTRONIC PLC -14.29% 118 769 BECTON, DICKINSON AND COMPANY -1.31% 67 637 BAXTER INTERNATIONAL INC. -24.18% 32 603 HOYA CORPORATION -29.84% 32 112