Ypsomed Holding AG est une société holding basée en Suisse et spécialisée dans la fabrication de stylos injecteurs pour les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. La société développe et fabrique des systèmes d'injection pour l'auto-administration sur mesure, et commercialise des stylos aiguilles pour le traitement du diabète, des troubles de la croissance ou de l'infertilité, ainsi que des domaines thérapeutiques. La société opère dans deux secteurs d'activité : les systèmes d'injection et le traitement du diabète. Dans le segment des systèmes d'injection, les systèmes d'administration YDS Ypsomed de la société proposent une gamme de systèmes d'injection prêts à l'emploi destinés aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour administrer des médicaments ou pour les développer et les fabriquer en fonction des besoins des clients. Le segment Diabetes Care commercialise des produits tels que des aiguilles pour stylos ou des pompes à insuline auprès des diabétiques, des médecins et des prestataires d'assurance maladie. La société exploite ses sites de production à Burgdorf, Solothurn, Grenchen et Tabor, ainsi qu'un réseau de vente et de distribution dans toute l'Europe.