Ypsomed s'associe au développeur d'application thérapeutique berlinois Sidekick

Zurich (awp) - Le fabricant de dispositifs d'injection Ypsomed a conclu un partenariat avec le développeur berlinois d'applications d'accompagnement thérapeutique Sidekick Health. La collaboration doit permettre de créer un module dédié à l'auto-injection au sein de la solution de la medtech allemande, combinant économie comportementale et expérience ludique, indique un communiqué diffusé jeudi.

La complémentarité visée entre les dispositifs d'injection d'Ypsomed et l'application de Sidekick doit ainsi renforcer l'efficacité et le confort des médications auto-administrées et améliorer subséquemment la qualité de vie et le résultat des traitements.

jh/rq