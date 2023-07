La fermeture opérationnelle de Yellow Corp, une importante entreprise de camionnage américaine, devrait contribuer à soutenir les tarifs du secteur qui ont chuté après le dégonflement de la bulle du fret du début de la pandémie de coronavirus l'année dernière, ont déclaré les analystes du transport.

La société, anciennement connue sous le nom de YRC, est l'un des plus grands transporteurs nationaux de chargements partiels, avec des clients tels que Walmart et Home Depot. Elle a informé ses clients qu'elle cessait ses activités dimanche et a prévenu le syndicat Teamsters, qui représente 22 000 de ses 30 000 employés, qu'elle envisageait de déposer le bilan.

La disparition de Yellow souligne l'évolution du secteur du transport routier aux États-Unis, qui est passé d'une pénurie de camions et de chauffeurs pendant la pandémie à une surabondance aujourd'hui.

La plupart des entreprises de camionnage américaines disposent d'une capacité de réserve d'environ 20 % dans leurs réseaux, a déclaré Bruce Chan, analyste chez Stifel, dans une note à la clientèle lundi.

La sortie de Yellow pourrait supprimer environ 10% de la capacité du segment, a-t-il dit, ajoutant que cela "devrait être une aubaine universelle pour les transporteurs restants".

L'échec de Yellow, mieux connu pour son activité qui combine les expéditions de plusieurs clients en un seul chargement, devrait profiter à ses rivaux, notamment Forward Air, ArcBest, TFI International, XPO, FedEx Freight, Saia et Old Dominion, selon M. Chan et d'autres analystes.

Yellow a lutté pendant plus d'une décennie après s'être endetté en acquérant des entreprises de camionnage rivales, Roadway et USF.

Elle n'a pas réussi à intégrer des réseaux qui se chevauchaient et s'est fait connaître comme un transporteur à prix réduit en raison de ses tarifs et de ses niveaux de service inférieurs à ceux du marché, a déclaré M. Chan de Stifel.

"La société est en grande difficulté et nécessiterait un remaniement opérationnel monumental si elle devait poursuivre ses activités", a déclaré M. Chan. En 2020, le président américain de l'époque, Donald Trump, a renfloué l'entreprise en lui accordant un prêt de 700 millions de dollars pour l'aider à faire face à la pandémie.

La société n'a pas remboursé de manière significative ce prêt fédéral, qui fait partie d'une dette de 1,2 milliard de dollars qu'elle s'efforce de refinancer avant qu'elle n'arrive à échéance l'année prochaine. Les autres prêteurs de Yellow comprennent un groupe dirigé par Apollo Global Management.

Elle a fait appel aux Teamsters pour l'aider à réduire ses coûts, mais le syndicat l'a repoussée, et son dirigeant a déclaré : "Après des années de renoncement des travailleurs à leurs droits, il est temps d'aller de l'avant : "Après des années de concessions aux travailleurs, de prêts fédéraux et d'autres opérations de sauvetage, cette entreprise mauvais payeur ne peut s'en prendre qu'à elle-même.

Selon les analystes, la faillite de Yellow risque peu de perturber les marchés américains du transport routier, car le secteur a le temps de régler les problèmes avant la période de pointe des vacances d'hiver, qui est très importante.

Néanmoins, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les clients de Yellow, qui devront probablement faire face à des augmentations de prix à deux chiffres lorsqu'ils céderont leurs activités à des entreprises, a déclaré M. Chan.

De nombreux anciens clients de Yellow ont entamé le long processus de transfert de leurs marchandises vers d'autres entreprises, tandis que d'autres ont des marchandises bloquées dans son réseau, a déclaré Ken Adamo, chef de l'analyse chez DAT Freight & Analytics.

"Si vous n'étiez pas préparés à cette situation, c'est probablement une journée très difficile pour vous", a déclaré M. Adamo à propos des clients de Yellow.