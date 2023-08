La société américaine de transport routier Yellow se place sous la protection de la loi sur les faillites après avoir accumulé de lourdes dettes

La société américaine de transport routier Yellow Corp s'est placée dimanche sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, accablée d'une lourde dette à la suite d'une série de fusions et de négociations contractuelles tendues avec le syndicat des camionneurs. (Reportage de Dietrich Knauth à New York, Priyamvada C à Bengaluru, Siddharth Cavale à New York et Lisa Baertlein à Los Angeles ; Rédaction de Sriraj Kalluvila et Dhanya Ann Thoppil)