La société américaine de transport routier Yellow Corp s'est placée dimanche sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, accablée d'une lourde dette à la suite d'une série de fusions et de négociations contractuelles tendues avec le syndicat des Teamsters.

Le dépôt de bilan auprès d'un tribunal du Delaware fait état d'un actif et d'un passif estimés entre 1 et 10 milliards de dollars et de plus de 100 000 créanciers.

"C'est avec une profonde déception que Yellow annonce qu'elle ferme ses portes après presque 100 ans d'activité", a déclaré Darren Hawkins, PDG de Yellow, dans un communiqué.

Yellow, anciennement appelée YRC Worldwide, est l'une des plus grandes sociétés de transport routier des États-Unis et un acteur dominant dans le segment du transport de lots partiels (LTL), qui transporte des marchandises pour plusieurs clients dans un seul camion.

Parmi ses clients figurent de grands détaillants tels que Walmart et Home Depot, des fabricants et Uber Freight. Certains ont suspendu leurs envois à l'entreprise, craignant qu'ils ne soient perdus ou bloqués en cas de faillite du transporteur.

Le dépôt de bilan de Yellow intervient après que le syndicat Teamsters

a déclaré

à la fin du mois dernier qu'il avait été informé que l'entreprise cessait ses activités.

L'entreprise a mené des négociations contentieuses avec le syndicat au sujet d'une initiative de restructuration interne visant à accroître l'efficacité.

Elle a récemment

évité

une grève de 22 000 travailleurs représentés par les Teamsters.

Avant de résoudre la menace de grève, Yellow a poursuivi le syndicat devant le tribunal fédéral du Kansas, cherchant à bloquer la grève et affirmant que le refus du syndicat de négocier avait poussé l'entreprise au "bord de l'extinction".

Les difficultés de l'entreprise se sont aggravées avec la chute brutale des expéditions de commerce électronique par rapport aux sommets atteints au début de la pandémie et la baisse des volumes de fret dans l'ensemble du secteur au cours de l'année écoulée.

Yellow, criblée de dettes suite à l'achat de Roadway en 2003 et d'USF en 2005, a déclaré une dette totale de 1,5 milliard de dollars l'année dernière, selon les données de Refinitiv.

Les contribuables américains risquent de subir des pertes si l'entreprise ne rembourse pas un prêt de 700 millions de dollars accordé par l'administration de l'ancien président Donald Trump pour renflouer l'entreprise de transport routier, longtemps en difficulté et mal gérée, en 2020 dans le cadre d'un programme d'aide en cas de pandémie. (Reportage de Dietrich Knauth à New York, Priyamvada C et Juby Babu à Bengaluru, Siddharth Cavale à New York et Lisa Baertlein à Los Angeles ; Rédaction de Sriraj Kalluvila et Dhanya Ann Thoppil)