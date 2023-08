Les actions de Tupperware Brands Corp, Yellow Corp et d'autres sociétés américaines ont grimpé en flèche ces derniers jours, rappelant aux analystes les "mèmes boursiers" dans lesquels la forte demande des investisseurs de détail a alimenté des gains considérables pour des actions qui étaient tombées en disgrâce à Wall Street.

Les actions de la société de transport routier Yellow ont bondi de plus de 78 % mardi, après avoir plus que doublé au cours de la séance précédente, à la suite d'une information selon laquelle la société de capital-investissement Apollo Global Management était sur le point de conclure un accord visant à fournir de nouveaux capitaux à la société après qu'elle a cessé ses activités et s'est préparée à déposer son bilan.

L'action du fabricant de produits pour la maison et la cuisine Tupperware Brands Corp a augmenté de plus de 32 %, après avoir grimpé de plus de 575 % au cours des sept dernières séances, bien qu'il n'y ait eu aucun changement important dans la santé de l'entreprise. Tupperware a déclaré en avril qu'elle était proche de la faillite, plombée par une dette de 705 millions de dollars et des ventes en chute libre.

Les analystes ont comparé l'envolée de Tupperware et de Yellow à celle d'autres entreprises en difficulté, notamment le vendeur d'articles ménagers Bed Bath & Beyond, le fabricant de vernis à ongles Revlon et la société de location de voitures Hertz Corp.

"Je pense que les gens veulent toujours acheter l'action qui va exploser à la hausse", a déclaré JJ Kinahan, directeur général d'IG North America.

"Un autre aspect est qu'il s'agit souvent d'entreprises dont les produits sont connus des gens, ce qui crée un certain attrait. Enfin, je pense que la dernière raison est le pourcentage élevé d'intérêts à découvert dans ces sociétés", a ajouté M. Kinahan.

Les premières hausses d'actions "mèmes", les plus célèbres, ont concerné le détaillant GameStop et la chaîne de cinémas AMC Entertainment. La hausse inattendue du cours de leurs actions a été exacerbée par un "short squeeze" d'investisseurs professionnels qui avaient parié sur une nouvelle baisse des actions. Les fortes hausses ont été attribuées principalement à des traders individuels postant sur des sites de médias sociaux.

Les actions Tupperware et Yellow's figurent actuellement parmi les dix actions les plus suivies sur Stocktwits, un site web populaire auprès des investisseurs particuliers. Parmi les autres entreprises figurant sur cette liste, citons American Superconductor Corp, une petite entreprise de technologie énergétique dont les actions ont augmenté de 57 %, et le fabricant de véhicules électriques Nikola Corp, qui a progressé de 18 %.

Yellow et Tupperware étaient les deuxième et troisième actions les plus échangées par les investisseurs de détail à 14 heures EDT mardi, derrière le fabricant de véhicules électriques Tesla Inc. Nikola et American Superconductor ont pris respectivement la cinquième et la sixième place, selon les données de J.P. Morgan.

Les ordres de marché des négociants de détail représentaient 17,6 % du total des flux du marché le 31 juillet, en hausse par rapport à un creux de près de six mois de 14,8 % le 20 juillet, selon les données de J.P. Morgan. L'indice Meme de Roundhill a atteint lundi son plus haut niveau depuis plus d'un an. "Il n'y a vraiment aucune logique", a déclaré Dan Raju, PDG de la société de courtage Tradier. "La diminution des hausses de taux d'intérêt pousse les traders directionnels à revenir sur le marché, à toucher les chambres d'écho des médias sociaux et à s'accrocher à ce que j'appelle généralement des entreprises non rentables criblées de dettes, créant ainsi ces rallyes d'actions mèmes", a ajouté M. Raju. (Reportage de Medha Singh à Bengaluru et de Chibuike Oguh à New York ; rédaction de Devika Syamnath et David Gregorio)