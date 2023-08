Les actions de Tupperware Brands Corp et de Yellow Corp, criblées de dettes, sont en pleine ascension, les commerçants de détail se tournant à nouveau vers les "mèmes stocks" financièrement faibles.

Les actions de la société américaine de transport routier Yellow ont bondi de plus de 67 % mardi, après avoir plus que doublé au cours de la séance précédente, lorsque le syndicat des Teamsters a annoncé que la société avait cessé ses activités et qu'elle déposait son bilan.

L'action de Tupperware Brands Corp, qui a également mis en garde contre une éventuelle faillite en raison d'un effondrement des ventes, a augmenté de 29 %, s'ajoutant à une hausse de 575 % au cours des sept dernières séances, sans raison apparente.

"Il n'y a vraiment aucune logique", a déclaré Dan Raju, PDG de la société de courtage Tradier.

"La diminution des hausses de taux d'intérêt pousse les traders directionnels à revenir sur le marché, à toucher les chambres d'écho des médias sociaux et à s'accrocher - généralement ce que j'appelle - à des entreprises non rentables criblées de dettes, créant ainsi ces rallyes de mèmes boursiers."

La résurgence des "meme stocks", ainsi nommés parce que leurs hausses ont été alimentées par le battage médiatique sur les médias sociaux, s'inscrit dans le cadre d'une hausse plus générale des actions américaines, les investisseurs ayant parié sur le fait que les taux d'intérêt avaient atteint leur maximum et que l'économie éviterait une récession.

L'envolée des actions de Tupperware et de Yellow's rappelle celle d'autres entreprises en difficulté, telles que le vendeur de produits pour la maison Bed Bath & Beyond, le fabricant de vernis à ongles Revlon et la société de location de voitures Hertz Corp.

Yellow était l'action la plus échangée par les investisseurs de détail à 11h30 ET mardi, tandis que Tupperware occupait la troisième place, selon les données de J.P. Morgan.

Les ordres de marché des investisseurs particuliers représentaient 17,6 % du total des flux du marché le 31 juillet, en hausse par rapport à un creux de près de six mois de 14,8 % le 20 juillet, selon les données de J.P. Morgan.

L'indice Meme de Roundhill a atteint lundi son plus haut niveau depuis plus d'un an. (Reportage de Medha Singh à Bengaluru ; rédaction de Devika Syamnath)