Yi Zhang et les actionnaires représentant plus de 59,2 % des actions en circulation de YS Biopharma Co. (société ou YS) ont annoncé l'approbation de toutes les résolutions lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de YS (AGE) qui s'est tenue le 16 février 2024. Les résolutions adoptées par les actionnaires lors de l'AGE sont les suivantes : La révocation des administrateurs suivants de la société : Hui Shao, Bo Tan, Ajit Shetty, Viren Mehta, Shaojing Tong, Rachel Yu, Yuntao Cui, Jin Wang, Henry Chen, Haitao Zhao, Pierson Yue Pan et Chunyuan (Brenda) Wu ; et l'élection des sept candidats suivants en tant qu'administrateurs de la société : Nan Zhang, Yun (Monica) Zhang, Chi Keung (Peter) Lui, Jing Xia Li, Yi Zhang, Yuan Liu et Jimin Wang. Immédiatement après la conclusion de l'AGE, le nouveau conseil d'administration de la société a voté [à l'unanimité] les résolutions suivantes (entre autres) : la nomination de M. Yi Zhang en tant que président du conseil d'administration avec effet immédiat ; la révocation de Hui Shao, Bo Tan, Ajit Shetty, Viren T. Mehta, Shaojing Tong et Rachel Yu (collectivement, les "administrateurs révoqués") de tous les comités pertinents du conseil d'administration de la société, y compris le comité d'audit, le comité de rémunération et le comité de nomination et de gouvernance d'entreprise, ainsi que du conseil d'administration et du comité pertinents (le cas échéant) de chaque filiale de la société, avec effet immédiat ; la nomination de Jing Xian Li, Chi Keung (Peter) Lui et Yun (Monica) Zhang en tant que membres du comité d'audit et de Chi Keung (Peter) Lui en tant que président du comité d'audit, avec effet immédiat ; la nomination de Yun (Monica) Zhang, Jing Xian Li et Nan Zhang en tant que membres du comité de rémunération et de Yun (Monica) Zhang en tant que présidente du comité de rémunération avec effet immédiat ; la nomination de Yi Zhang, Yun (Monica) Zhang et Jing Xian Li en tant que membres du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise et de Yi Zhang en tant que présidente du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise avec effet immédiat ; la révocation de Hui Shao de tous ses postes au sein de la société et de ses filiales, y compris, mais sans s'y limiter, en tant que présidente de la société.