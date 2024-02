YS Biopharma Co Ltd est une société biopharmaceutique qui se consacre à la découverte, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de nouvelles générations de vaccins et de produits biologiques thérapeutiques pour les maladies infectieuses et le cancer. Le vaccin antirabique YSJATM de la société a été commercialisé. La société a également quatre produits candidats à différents stades de développement clinique, dont PIKA vaccin antirabique, PIKA vaccin recombinant COVID-19, PIKA YS-ON-001 et PIKA YS-HBV-001, et quatre produits candidats au stade préclinique, ciblant le VHB, la grippe et le cancer, qui font l'objet d'une énorme demande médicale. En outre, la société travaille sur une série de cibles thérapeutiques, sur la rage et sur des produits au stade de la découverte.

Secteur Produits pharmaceutiques