Les actions malaisiennes ont le vent en poupe, portées par les constructeurs et les fournisseurs, grâce à l'essor des centres de données pilotés par l'IA, ce qui replace un marché longtemps négligé dans le collimateur des investisseurs mondiaux.

L'indice de référence KLCI de la Malaisie oscille autour de ses plus hauts niveaux depuis trois ans et demi et a progressé pendant cinq trimestres consécutifs, sa plus longue série en 13 ans. Le gain de 12 % enregistré depuis le début de l'année est de loin le plus important de l'Asie du Sud-Est.

Le constructeur Gamuda et le conglomérat de services publics YTL Power ont doublé le prix de leurs actions en moins d'un an. Les actions de la compagnie d'électricité Tenaga Nasional ont augmenté de 45 % depuis décembre, et les gestionnaires de fonds étrangers se transforment en acheteurs, pariant sur le fait que le marché a encore de beaux jours devant lui.

Une monnaie relativement stable, une période de stabilité gouvernementale et une tendance des entreprises internationales à diversifier leurs sites de production au-delà de la Chine sont autant de facteurs favorables.

Les analystes estiment que les constructeurs, les fournisseurs d'énergie et les entreprises technologiques sont les principaux bénéficiaires des investissements étrangers dans le pays d'Asie du Sud-Est.

"Je pense que la Malaisie est définitivement un bon point en ce moment parce que nous offrons de l'eau, de l'électricité et que la connectivité est là", a déclaré Ernest Chew, gestionnaire de portefeuille ASEAN chez BNP Paribas Asset Management à Kuala Lumpur, qui a acheté des actions malaisiennes.

"L'exploitation d'un centre de données n'est pas une nouveauté pour la Malaisie... c'est juste que maintenant nous voyons un boom (génératif) de l'IA, un boom des centres de données qui accélèrent fondamentalement (l'investissement direct étranger)... c'est pourquoi nous voyons un risque minime".

L'investissement direct étranger a tendance à être irrégulier, mais il a atteint 188,4 milliards de ringgit (40 milliards de dollars) l'année dernière selon l'Autorité malaisienne de développement de l'investissement, proche du record de 208,6 milliards atteint en 2021.

Amazon, Google, Microsoft, Nvidia et ByteDance, la société mère de TikTok, prévoient ou ont annoncé des projets de centres de données en Malaisie, car ils développent la puissance de calcul qui sous-tend les produits d'intelligence artificielle. Les investisseurs voient cet argent circuler dans l'économie, des propriétaires aux banques.

Certes, les flux étrangers vers les actions ne se sont pas encore matérialisés. L'analyse de HSBC montre une sortie nette de 150 millions de dollars des actions malaisiennes entre 2024 et le 26 juin, et les fonds axés sur l'Asie et les marchés émergents mondiaux sont sous-pondérés par rapport au pays.

Mais grâce à ces secteurs qui donnent le ton et à l'augmentation des liquidités - le chiffre d'affaires quotidien moyen est presque le double de ce qu'il était il y a un an - les investisseurs étrangers sont de plus en plus confiants dans les perspectives du marché.

"Les investisseurs s'intéressent de plus en plus à la Malaisie", a déclaré Tushar Mohata, responsable de la recherche sur les actions de Malaisie chez Nomura. "Nous ne pensons pas que les valorisations soient surévaluées à l'heure actuelle, et nous pensons donc que ce rallye devrait se poursuivre."

L'une des mesures de la valeur, le ratio cours/bénéfice prévisionnel, est de 15 pour le KLCI, l'indice de référence de la Malaisie, contre 21 pour le S&P 500. Les performances des sous-indices ont été fulgurantes, l'indice de la construction ayant progressé de 63 % depuis le début de l'année.

Au début du mois de juillet, J.P. Morgan a relevé son objectif de base pour l'indice de référence à 1 650 points. L'indice a clôturé à 1 633,54 points mercredi.

(1 $ = 4,6710 ringgit)