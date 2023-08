YTO International Express and Supply Chain Technology Ltd, anciennement YTO Express (International) Holdings Ltd, est une société holding d'investissement dont l'activité principale consiste à fournir des services d'expédition de fret par voie aérienne et par d'autres modes de transport. La société exerce ses activités dans cinq secteurs. Le secteur du fret aérien est engagé dans la fourniture de services d'expédition de fret aérien. Le secteur du fret maritime fournit des services d'expédition de fret maritime. Le segment International Express and Parcel est engagé dans la fourniture de services internationaux de transport express et de colis. Le segment Logistique est engagé dans la fourniture de services d'entreposage. Le segment Autres est engagé dans la fourniture de services d'expédition de fret terrestre et de camionnage.

Secteur Frêt aérien et logistique