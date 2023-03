Le groupe Yu célèbre un résultat annuel "record" et augmente ses bénéfices

(Alliance News) - Yu Group PLC a salué mardi une "performance financière record" pour 2022 et a noté un "début solide" pour 2023.

La société basée à Nottingham, qui fournit des solutions d'énergie et de services publics, a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 79% pour atteindre 278,6 millions de livres sterling, contre 155,4 millions de livres sterling l'année précédente.

Dans le même temps, le bénéfice avant impôt a augmenté de 72 % pour atteindre 5,8 millions de GBP, contre 3,4 millions de GBP l'année précédente.

Le groupe Yu a déclaré que sa forte performance financière était due à l'amélioration de sa plateforme "Digital by Default", ainsi qu'au déploiement de Yu Smart, qui a amélioré "le contrôle des débiteurs et la rentabilité".

La société a rétabli son dividende final en versant 3 pence par action.

Pour l'avenir, l'entreprise prévoit que Yu Smart générera une contribution positive au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement en 2023. Elle a également déclaré que ses réservations mensuelles moyennes sont nettement supérieures au record de 24,5 millions de livres sterling. Les recettes contractuelles s'élevaient à 247 millions de livres sterling à la fin de 2022.

La société a également déclaré qu'elle continuerait à améliorer les performances de recouvrement des clients et à réduire l'exposition aux créances douteuses afin d'offrir un potentiel de croissance supplémentaire des marges.

Le directeur général Bobby Kalar a déclaré : "Notre performance financière record et nos progrès stratégiques significatifs témoignent de la force du groupe. Le chiffre d'affaires a augmenté de 79 %, l'Ebitda de 359 %, le chiffre d'affaires contractuel de 57 % et la trésorerie de 11,9 millions de livres sterling. Reflétant notre confiance continue dans l'entreprise, nous sommes également heureux de recommander le rétablissement d'une politique de dividendes progressifs. Le fait d'y parvenir malgré les turbulences du marché de l'énergie témoigne de la solidité des fondations que nous avons mises en place, ainsi que de la capacité et du caractère de l'équipe".

Les actions étaient en baisse de 18 % à 579,00 pence chacune à Londres mardi après-midi.

